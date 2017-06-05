Новости ДНР и ЛНР: диверсанты ВСУ против ополченцев, последнее соло «правосека», Захарченко в Крыму

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Новороссия, 5 июня. Ополченцы ЛНР пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. В честь погибшего в Донбассе боевика назвали Большой концертный зал Киевской национальной музыкальной академии. Глава ДНР прибыл в Крым на празднование Дня русского языка. Последние новости ДНР и ЛНР — в материале Федерального агентства новостей.

Диверсанты ВСУ против Народной милиции ЛНР

Народная милиция ЛНР пресекла попытку украинских диверсантов пересечь линию разграничения, сообщает официальный представитель оборонного ведомства республики подполковник Андрей Марочко. Инцидент произошел в районе села Калиновка.

«Вооруженные силы Украины продолжают проводить диверсионно-разведывательную деятельность вдоль всей линии соприкосновения. Одна из таких вылазок противника в районе населенного пункта Калиновка закончилась для них трагически», — заявил Марочко.

Операция ВСУ сорвалась во многом по вине самих диверсантов. Те не смогли сдержать своего воинственного темперамента. Вместо того чтобы попытаться незаметно проникнуть вглубь территории ЛНР, диверсанты предпочли дать бой бойцам народного ополчения прямо на передовой. Подобный подход показался подполковнику Марочко крайне малоэффективным.

«Из-за непрофессиональных и необдуманных действий диверсионная группа противника в составе около 10 человек подошла к нашим позициям и открыла огонь. Военнослужащие народной милиции моментально отреагировали и подавили диверсионно-разведывательную группу противника ответным огнем», — пояснил он.

В результате неудавшейся вылазки ВСУ потеряли двоих военнослужащих убитыми и шестерых ранеными. При этом раненые солдаты были оставлены своими отступающими товарищами прямо на поле боя. Впоследствии, добавляет Марочко, командование воинской части, выславшей данную диверсионно-разведывательную группу, попыталось скрыть этот факт от вышестоящего начальства.

«Мы обращаемся к командованию АТО с призывом проявить великодушие, придерживаться международных норм гуманитарного права и дать возможность волонтерам вернуть тела погибших их родственникам», — резюмирует свое повествование представитель Минобороны ЛНР.

Посмертное соло

Некоторые еще помнят историю погибшего в прошлом году в Донбассе оперного певца-националиста Василия Слипака. Не состоявшись в качестве исполнителя во Франции, Слипак решил снискать славу на войне. Он вернулся на родину, вступил там в ряды запрещенного в России «Правого сектора»* и отправился убивать своих бывших сограждан в Донбасс.

Слава нашла Василия Слипака лишь посмертно. В качестве почти уже цивилизованного европейца и человека культуры, погибшего во имя украинского национализма, он какое-то время использовался в качестве своеобразной агитки и символа «правосеков». Недолго. Всего пару месяцев. Потом, когда стали всплывать всевозможные смутные обстоятельства, бросающие тень на красивую официальную историю, о Слипаке потихоньку решили забыть.

Как оказалось, впрочем, не все получили разнарядку сверху. Сегодня руководство Киевской национальной музыкальной академии имени Петра Ильича Чайковского приняло решение переименовать в честь Слипака свой Большой концертный зал.

Захарченко вновь в Крыму

Последний раз глава ДНР Александр Захарченко был в Крыму во время празднования третьей годовщины вхождения полуострова в состав Российской Федерации. Сегодня глава ДНР снова в Ялте — на этот раз с целью участия в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня русского языка.

День русского языка, напомним, пройдет завтра, 6 июня. Учитывая, что одной из наиболее явных точек расхождения между Киевом и Новороссией является их отношение к русскому языку, нетрудно понять, почему глава ДНР решил почтить праздничные мероприятия своим личным присутствием. Торговые и культурные связи с Крымом также очень важны для народных республик.

Руководитель ДНР намерен сегодня присутствовать на открытии XI Международного фестиваля «Великое русское слово». 6 июня он посетит III Международный Ливадийский форум, посвященный поддержке русского языка и языков народов России.

Захарченко прибыл в Крым во главе весьма представительной делегации. Его сопровождают председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, зампредседателя Совета министров ДНР Дмитрий Трапезников, а также министр доходов и сборов государства Александр Тимофеев. Кроме того, в Крым для празднования Дня русского языка также прибыл глава ЛНР Игорь Плотницкий.

Напомним, что Международный фестиваль «Великое русское слово» проводится в Крыму ежегодно, начиная с 2007 года. В этом году он пройдет с 5 по 12 июня. Цель фестиваля — развитие русской культуры и укрепление позиций русского языка на международном уровне.

* Организация запрещена на территории РФ.