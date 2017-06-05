Такси, сэр: Apple может презентовать «электронного дворецкого»

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Купертино (США), 5 июня. Новым гаджетом, который Apple собираются представить публике в понедельник, может стать «электронный дворецкий» — смарт-динамик, способный решать простые бытовые задачи.

По словам экспертов, Apple первой создала виртуального помощника с голосовым управлением, однако пока что находится в стороне от этого рынка, где доминируют Amazon и Google. Предполагается, что «электронный дворецкий» изменит расстановку сил.

Устройство, как утверждают специалисты, сможет включать и выключать свет, кондиционеры, а также управлять другими бытовыми приборами. Кроме того, смарт-динамик сможет вызвать такси или сообщить прогноз погоды.