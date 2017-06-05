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Новости Сирии
Даръа: «Силы Гиата» атаковали боевиков в районе Аль-Манишия

Даръа: «Силы Гиата» атаковали боевиков в районе Аль-Манишия

17:18  5 Июня 2017
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Даръа: «Силы Гиата» атаковали боевиков в районе Аль-Манишия

Даръа, 5 июня. Подкрепление сирийской армии, прибывшее в Даръа из Дамаска, начало зачистку от боевиков южных районов Сирии.

Военный источник сообщил о прибытии в южную провинцию Даръа 42-й бригады 4-й механизированной дивизии Сирийской арабской армии. «Силы Гиата» зарекомендовали себя во время боев в пригороде Дамаска Аль-Кабун. Сразу после марша силовики вступили в бой с исламистами.

Даръа: «Силы Гиата» атаковали боевиков в районе Аль-Манишия

Отмечается, что «Силы Гиата» выпустили по позициям джихадистов в районах Аль-Манишия и Даръа аль-Балад более 70 реактивных снарядов. Серьезная артподготовка указывает на начало полномасштабной операции по освобождению юга Сирии от боевиков, считают эксперты.

#сирия #даръа #аль-манишия #силы гиата
Алексей Громов
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