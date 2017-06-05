Даръа: «Силы Гиата» атаковали боевиков в районе Аль-Манишия

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Даръа, 5 июня. Подкрепление сирийской армии, прибывшее в Даръа из Дамаска, начало зачистку от боевиков южных районов Сирии.

Военный источник сообщил о прибытии в южную провинцию Даръа 42-й бригады 4-й механизированной дивизии Сирийской арабской армии. «Силы Гиата» зарекомендовали себя во время боев в пригороде Дамаска Аль-Кабун. Сразу после марша силовики вступили в бой с исламистами.

Отмечается, что «Силы Гиата» выпустили по позициям джихадистов в районах Аль-Манишия и Даръа аль-Балад более 70 реактивных снарядов. Серьезная артподготовка указывает на начало полномасштабной операции по освобождению юга Сирии от боевиков, считают эксперты.