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Политика
Душевный, смеется и шутит: ведущая NBC рассказала, какой Путин за кадром

Душевный, смеется и шутит: ведущая NBC рассказала, какой Путин за кадром

20:00  5 Июня 2017
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Душевный, смеется и шутит: ведущая NBC рассказала, какой Путин за кадром

Нью-Йорк, 5 июня. Ведущая телеканала NBC News Мегин Келли рассказала о своих впечатлениях от интервью с президентом России Владимиром Путиным.

«Он был душевным за кадром. Он смеялся, улыбался, шутил», — заявила она в эфире утреннего телешоу Today.

Келли также отметила, что президент России казался ей обычным человеком, что «само по себе было немного неожиданно».

Душевный, смеется и шутит: ведущая NBC рассказала, какой Путин за кадром

Днем ранее Келли рассказала, что при выключенной камере Владимир Путин был «дружественным, крайне вежливым». Он спрашивал журналистку о семье, рассказывал о своей. При включенной камере Путин, по словам Келли, становился «российским президентом, которого мы все знаем: боевым, напористым, непреклонным, пылким».

В ходе эфира ведущие пошутили о том, что на Рождество Келли может получить поздравительную открытку от президента России.

Ранее сообщалось, что Путин предложил арестовать журналистку NBC. Президент в шутку предложил арестовать Мегин Келли за «слишком близкий контакт с ним». 

#путин #nbc
Алексей Громов
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