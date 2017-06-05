Душевный, смеется и шутит: ведущая NBC рассказала, какой Путин за кадром

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Нью-Йорк, 5 июня. Ведущая телеканала NBC News Мегин Келли рассказала о своих впечатлениях от интервью с президентом России Владимиром Путиным.

«Он был душевным за кадром. Он смеялся, улыбался, шутил», — заявила она в эфире утреннего телешоу Today.

Келли также отметила, что президент России казался ей обычным человеком, что «само по себе было немного неожиданно».

Днем ранее Келли рассказала, что при выключенной камере Владимир Путин был «дружественным, крайне вежливым». Он спрашивал журналистку о семье, рассказывал о своей. При включенной камере Путин, по словам Келли, становился «российским президентом, которого мы все знаем: боевым, напористым, непреклонным, пылким».

В ходе эфира ведущие пошутили о том, что на Рождество Келли может получить поздравительную открытку от президента России.

Ранее сообщалось, что Путин предложил арестовать журналистку NBC. Президент в шутку предложил арестовать Мегин Келли за «слишком близкий контакт с ним».