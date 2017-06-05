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Новороссия
ДНР: трое мирных жителей Ясиноватой пострадали при обстреле ВСУ

ДНР: трое мирных жителей Ясиноватой пострадали при обстреле ВСУ

17:39  5 Июня 2017
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ДНР: трое мирных жителей Ясиноватой пострадали при обстреле ВСУ

Донецк, 5 июня. Украинские силовики сегодня днем обстреляли жилые кварталы на окраине Ясиноватой, в результате чего трое мирных жителей получили осколочные ранения. Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Олег Моргун.

Под ударами украинских силовиков оказался поселок Крутая Балка, который расположен на окраинах Ясиноватой.

«Сегодня в Крутой Балке обстрелом ВСУ у нас были ранены трое гражданских мужчин», — сказал Моргун.

Стоит отметить, что минувшей ночью под артиллерийским огнем ВСУ в Петровском районе Донецка погибла женщина, а ее восьмилетний сын получил тяжелые осколочные ранения.      

#днр #всу #донбасс #донецк #ясиноватая
Алексей Громов
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