ДНР: трое мирных жителей Ясиноватой пострадали при обстреле ВСУ

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Донецк, 5 июня. Украинские силовики сегодня днем обстреляли жилые кварталы на окраине Ясиноватой, в результате чего трое мирных жителей получили осколочные ранения. Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Олег Моргун.

Под ударами украинских силовиков оказался поселок Крутая Балка, который расположен на окраинах Ясиноватой.

«Сегодня в Крутой Балке обстрелом ВСУ у нас были ранены трое гражданских мужчин», — сказал Моргун.

Стоит отметить, что минувшей ночью под артиллерийским огнем ВСУ в Петровском районе Донецка погибла женщина, а ее восьмилетний сын получил тяжелые осколочные ранения.