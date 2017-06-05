Сирия: батальон военной полиции из Ингушетии предотвратил несколько терактов

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Нальчик, 5 июня. Батальон военной полиции министерства обороны Российской Федерации, осуществлявший миротворческую миссию в Сирии с февраля 2017 года, вернулся в Ингушетию. Как говорится в сообщении пресс-службы главы Ингушетии, 5 июня состоялась церемония чествования военнослужащих.

Согласно приведенным данным, батальон вернулся в республику без потерь. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поблагодарил бойцоы за отличную службу и выполнение задач.

Как отмечается в сообщении, «солдаты и офицеры батальона, рискуя жизнью, неоднократно предотвращали террористические акты против населения и колонн с гуманитарными грузами».

Отметим, что ингушские военные в Сирии также обеспечивали безопасность российской авиагруппы и центра по примирению.

Напомним, ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) поддерживают оборону осажденного города Дейр эз-Зор.