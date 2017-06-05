Символ искалеченного Алеппо: Имран и его отец рассказали, как их использовали террористы

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Алеппо, 5 июня. Сирийский мальчик Имран и его отец, попавшие к террористам в Алеппо, рассказали журналистам, как их использовали джихадисты.

СМИ назвали ребенка, спасшегося от бомбардировок Алеппо, антивоенным символом искалеченного города. Фото Имрана с окровавленной головой и покрытым пылью телом широко распространилось в Интернете. Позже журналисты выяснили, что пятилетнего мальчика зовут Имран Дакниш. Его спасли из-под завалов разрушенного здания, которое спустя некоторое время было полностью уничтожено, и передали врачам.

Вечером 5 июня сирийское телевидение опубликует рассказ Имрана и его отца о том, как их использовали боевики.