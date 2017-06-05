Даръа: бронетанковая дивизия САА уничтожила 30 боевиков «Ан-Нусры»

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Аль-Манишия, 5 июня. Боевики «Джебхат ан-Нусры» предприняли массированную атаку на позиции сирийских силовиков в районе Аль-Манишия.

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и отряды «Свободной сирийской армии», считающейся на Западе «умеренной» оппозицией, перешли в наступление на позиции правительственных сил САР. Итогом атаки стали 30 уничтоженных боевиков.

Штурм террористов пришелся на прибытие из Дамаска 4-й бронетанковой дивизии, которая с марша отправилась в бой. К сирийским военным присоединились летчики ВКС РФ, которые нанесли серию авиаударов по боевикам в районах Аль-Манишия и Даръа аль-Балад.