Неизвестные на «Газели» похитили ребенка в Москве, объявлен план «Перехват»

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Москва, 5 июня. План «Перехват» объявлен в Москве после сообщения о похищения ребенка на западе столицы. Сейчас сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые якобы насильно посадили малыша в «Газель» и скрылись в неизвестном направлении.

Как сообщили РИАМО в ГУ МВД по Москве, сообщение о похищении ребенка поступило в полицию сегодня в 12.45 мск. По словам очевидца, ЧП произошло на улице Маршала Неделина. Мужчина рассказал, что видел, как неизвестные насильно посадили ребенка в автомобиль «ГАЗель» и увезли в неизвестном направлении.

После обращения была начата проверка. В городе введен план «Перехват».

