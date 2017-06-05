Сирия: САА отбила у ИГ участок нефтепровода в провинции Хомс

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Бейрут, 5 июня. Бойцы сирийской правительственной армии участвуют в ожесточенных боях с бандами «Исламского государства»* в провинции Хама.

По информации агенства SANS, правительственные войска сумели вернуть под контроль участок нефтепровода, захваченный террористами, в ходе проведенной в понедельник операции к востоку от города Сальмия.

В настоящее время вертолеты ВВС Сирии наносят удары по позициям противника в районах Акариб и Клейб-эс-Сур к юго-востоку от Сальмии. Артиллерия обстреливает тыловые базы террористов ИГ* в Абу-Хбейлате, Эль-Хардане, Укейрабате и Иршуне, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительственные воска Сирии стремятся освободить от ИГ город Эс-Сухне на востоке провинции Хомс.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.