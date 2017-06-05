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Политика
Эрдоган встретился с главой МИД ФРГ за закрытыми дверями

Эрдоган встретился с главой МИД ФРГ за закрытыми дверями

17:09  5 Июня 2017
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Эрдоган встретился с главой МИД ФРГ за закрытыми дверями

Анкара, 5 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем. Об этом сообщили в понедельник турецкие СМИ.

Согласно предварительной информации, переговоры сторон прошли за закрытыми дверями. При этом от встречи с Габриэлем отказался турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым.

Напомним, ранее стало известно о том, что военнослужащие ФРГ покинут турецкую базу «Инджирлик». Это связано с тем, Анкара не пустила на военный объект немецких парламентариев.

#турция #эрдоган #фрг
Алексей Громов
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