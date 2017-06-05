Пользователи Сети разоблачили фейк Bellingcat о «Буке», сбившем MH17 в Донбассе
Москва, 5 июня. Пользователи Сети уличили во лжи так называемых экспертов из международной группы Bellingcat, которые пытались представить новые факты в расследовании крушения малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году.
На сайте Bellingcat был опубликован некий фотоальбом механика, который якобы попал в Сеть в феврале 2015 года. На одном из снимков изображен зенитно-ракетный комплекс «Бук» с бортовым номером 332. Однако пользователи обратили внимание, что фотография имеет явные следы вмешательства. Пользователи указывают на отражение комплекса в луже, где отсутствует бортовой номер машины.
«Там все признаки фотошопа, какие то линии, врезки, зафотошопили в луже бордюрчик резиновый. Даже фейк не могут нормальный состряпать», - отмечает Stalker в Twitter.
Bellingcat продолжает кормить хомячков дерьмом, вернее фотошопом. Внимание на номер установки и его отражение в луже. pic.twitter.com/QMVqm7VHZm— Голос Мордора (@spacelordrock) 5 июня 2017 г.