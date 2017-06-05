Комитет Госдумы поддержал предложенную Путиным кандидатуру на пост главы Центробанка

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Москва, 5 июня. Комитет Государственной думы по финансовому рынку во время заседания рекомендовал нижней палате парламента назначить Эльвиру Набиуллину председателем Центробанка России, заявил глава комитета Анатолий Аксаков.

«Президент России Владимир Путин рекомендовал на должность председателя Центрального Банка Российской Федерации Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну… — констатировал Аксаков. — Есть предложение поддержать кандидатуру».

Переназначение Набиуллиной комитет Госдумы обсудил одновременно с годовым отчетом Центробанка за прошлый год. Эти вопросы было предложено вынести на рассмотрение 9 июня.

Ранее Набиуллина заявила, что эксперты Банка России фиксируют рост экономики страны уже третий квартал подряд.