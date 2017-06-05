Глава «АвтоВАЗа» анонсировал выпуск летающих машин через 20 лет

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Тольятти, 5 июня. Глава российской компании «АвтоВАЗ» Николя Мор допустил производство летающих автомобилей через 20 лет. Компании с этим может помочь Ростех, который занимается разработкой высоких технологий, уверен Мор.

«Тут может быть потенциал на будущее», — заявил он в интервью RNS.

Однако разработка летающих автомобилей станет возможной не раньше, чем через 20 лет, считает глава «АвтоВАЗа».

В мае японская автокомпания Toyota объявила о том, что инвестирует более 300 тысяч долларов в проект по созданию летающей машины. К концу следующего года компания планирует представить пилотируемый прототип. Выход модели на авторынок хотят приурочить к Олимпиаде в Токио, которая пройдет в 2020 году.