Пилот сбитого в Сирии истребителя ВВС САР обнаружен погибшим
Дамаск, 5 июня. Сирийские источники сообщили о гибели пилота сбитого самолета Су-22 сирийских ВВС.
Сирийские источники сообщили о сбитом сирийском истребителе-бомбардировщике Су-22 к востоку от Дамаска в районе Восточный Каламун. Предположительно, самолет сбили боевики группировки «Львы Востока». По предварительным данным пилот успел катапультироваться, и исламисты организовали его поиски.
+18 #FSA forces @osoudalshrqia shutdown SU22 #Assad warplanes in the Eastern Qalamoon, East countryside of #Damascus pic.twitter.com/opxrkrHvoH— Ahmad Alkhatib (@AhmadAlkhtiib) June 5, 2017
Сейчас появилась информация о том, что сирийский пилот был убит боевиками «Свободной сирийской армии».