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Новости Сирии
Пилот сбитого в Сирии истребителя ВВС САР обнаружен погибшим

Пилот сбитого в Сирии истребителя ВВС САР обнаружен погибшим

16:54  5 Июня 2017
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Пилот сбитого в Сирии истребителя ВВС САР обнаружен погибшим

Дамаск, 5 июня. Сирийские источники сообщили о гибели пилота сбитого самолета Су-22 сирийских ВВС.

Сирийские источники сообщили о сбитом сирийском истребителе-бомбардировщике Су-22 к востоку от Дамаска в районе Восточный Каламун. Предположительно, самолет сбили боевики группировки «Львы Востока». По предварительным данным пилот успел катапультироваться, и исламисты организовали его поиски.

Сейчас появилась информация о том, что сирийский пилот был убит боевиками «Свободной сирийской армии».

#сирия #дамаск #пилот #каламун #су-22
Алексей Громов
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