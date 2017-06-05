Пилот сбитого в Сирии истребителя ВВС САР обнаружен погибшим

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Дамаск, 5 июня. Сирийские источники сообщили о гибели пилота сбитого самолета Су-22 сирийских ВВС.

Сирийские источники сообщили о сбитом сирийском истребителе-бомбардировщике Су-22 к востоку от Дамаска в районе Восточный Каламун. Предположительно, самолет сбили боевики группировки «Львы Востока». По предварительным данным пилот успел катапультироваться, и исламисты организовали его поиски.

Сейчас появилась информация о том, что сирийский пилот был убит боевиками «Свободной сирийской армии».