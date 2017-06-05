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Общество
НПФ помогут самозанятым россиянам получить достойную пенсию

НПФ помогут самозанятым россиянам получить достойную пенсию

16:56  5 Июня 2017
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НПФ помогут самозанятым россиянам получить достойную пенсию

Москва, 5 июня. Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) придумала, как решить проблему пенсионного обеспечения самозанятого населения. Прежде всего речь идет об индивидуальных предпринимателях.

В настоящее время самозанятые россияне уплачивают взносы в пенсионную систему по специальной формуле, в среднем это всего 24 тыс. в год. Однако таких взносов недостаточно для того, чтобы выплачивать им достойную пенсию в будущем. В связи с этим возникает дополнительная нагрузка на бюджет и бизнес. 

Вместо взносов в ПФР АНПФ предлагает передать ИП пенсионному рынку. По расчетам специалистов, это снизит снизит нагрузку на ПФР и привлечет в НПФ дополнительные 100 млрд рублей, рассказал газете «Известия» глава АНПФ Сергей Беляков. 

Он уточнил, что спецпрограмма предполагает выбор: самозанятые смогут либо оставить всё как есть и делать маленькие взносы в Пенсионный фонд,  либо перевести тариф страховых взносов полностью из распределительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственный пенсионный фонд. В ассоциации полагают, что благодаря этому приток ИП в систему может составить 100–300 тыс. человек в год. 

Ярослава Замысловатова
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