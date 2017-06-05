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Россия
Всероссийский антивирусный ресурс появится в 2019 году

Всероссийский антивирусный ресурс появится в 2019 году

16:46  5 Июня 2017
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Всероссийский антивирусный ресурс появится в 2019 году

Москва, 5 июня. Всероссийский антивирусный ресурс появится в стране в 2019 году, заявил глава Центра компетенций по импортозамещению Илья Массух.

По словам Массуха, ресурс будет создан в рамках подпрограммы «Информационная безопасность». Он будет призван защищать страну от вирусов в киберпространстве. Отмечается, что ресурс будет работать исключительно на российском программном обеспечении.

Ожидается, что всероссийский антивирусный ресурс появится уже в 2019 году. Каждый россиянин сможет на нем проверить свое устройство на наличие угроз с помощью антивирусных программ «Лаборатории Касперского», Dr.Web и других.

Всероссийский антивирусный ресурс появится в 2019 году

Ранее замруководителя специального комитета по разведке Сената Марк Уорнер усомнился в правдивости заявлений Хиллари Клинтон о якобы имевших место атаках российских хакеров на серверы демократов во время президентской кампании в США.

Катерина Тимошенская
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