Всероссийский антивирусный ресурс появится в 2019 году

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Москва, 5 июня. Всероссийский антивирусный ресурс появится в стране в 2019 году, заявил глава Центра компетенций по импортозамещению Илья Массух.

По словам Массуха, ресурс будет создан в рамках подпрограммы «Информационная безопасность». Он будет призван защищать страну от вирусов в киберпространстве. Отмечается, что ресурс будет работать исключительно на российском программном обеспечении.

Ожидается, что всероссийский антивирусный ресурс появится уже в 2019 году. Каждый россиянин сможет на нем проверить свое устройство на наличие угроз с помощью антивирусных программ «Лаборатории Касперского», Dr.Web и других.

Ранее замруководителя специального комитета по разведке Сената Марк Уорнер усомнился в правдивости заявлений Хиллари Клинтон о якобы имевших место атаках российских хакеров на серверы демократов во время президентской кампании в США.