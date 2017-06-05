 Появились первые кадры с места расстрела людей в Орландо

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Орландо, 5 июня. В Сети появились первые видеокадры с места происшествия в американском Орландо (Флорида), где сегодня произошла стрельба. Согласно предварительным данным, инцидент произошел в промышленной зоне, расположенной в пригороде Орландо.

Полиция перекрыла дороги дорогу Forsyth Road. Сообщается, что жертвами стрельбы стали несколько человек, однако точное их число не уточняется. По словам представителей правоохранительных органов, в настоящий момент стрельбы не слышно. В то же время, до сих пор неизвестно, удалось ли задержать стрелка.