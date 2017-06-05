Вертолет совершил жесткую посадку и загорелся в Адыгее

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Ростов-на-Дону, 5 июня. Вертолет жестко приземлился и загорелся в Адыгее. Как говорится в сообщении Южного регионального центра МЧС, ни один человек в результате инцидента не пострадал.

Согласно приведенным данным, информация о жесткой посадке вертолета сельхозназначения с последующим возгоранием поступило в 15.00. Воздушное судно произвело жесткое приземление районе населенного пункта Сергиевская Гиагинского района.

Напомним, ранее сообщалось, что три человека сорвались в ущелье со спасательного вертолета в Австрии.