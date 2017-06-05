KIA в мае увеличила продажи в России на 26%

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Москва, 5 июня. В мае российские дилеры компании KIA реализовали 15121 автомобиль, что на 26% больше по сравнению с показателями того же периода в прошлом году. По предварительным данным, южнокорейская компания сохранили лидирующую позицию среди всех иностранных брендов на российском авторынке.

Бстеселлером KIA остается модель Rio. В мае было продано 8083 седанов и хэтчбеков KIA Rio. Второе место по продажам занимает кроссовер Sportage, который приобрели 2258 человек. Третье место получил cee'd с показателем 1267 проданных моделей.

Исторический рекорд мая принадлежит модели Optima — ее продажи выросли в 3,5 раза и составили 1001 автомобиль. Таким образом, продажи модели впервые превысили отметку в 1000.

Всего в мае было реализовано восемь моделей KIA — Cerato, Optima, Sorento Prime, cee'd, Sportage, Rio, обновленные Mohave и Soul.

23 мая в российских дилерских центрах начался прием заказов на новое поколение KIA Picanto.