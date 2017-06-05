Путин узнал об интересе иностранных инвесторов к сельскому хозяйству Подмосковья
Москва, 5 июня. Иностранные инвесторы проявляют интерес к развитию сельского хозяйства в Подмосковье. Об этом президенту Российской Федерации Владимиру Путину заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который отметил положительную динамику в данной сфере.
Кроме того, китайские предприниматели готовы инвестировать в производство свинины.
«Это вполне возможно. У нас хорошие примеры: инвестиции в сельское хозяйство из Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил Путин.
Напомним, ранее глава государства Владимир Путин обсудил с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым вопросы, связанные с повышением качества жизни россиян.