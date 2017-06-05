Путин узнал об интересе иностранных инвесторов к сельскому хозяйству Подмосковья

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Москва, 5 июня. Иностранные инвесторы проявляют интерес к развитию сельского хозяйства в Подмосковье. Об этом президенту Российской Федерации Владимиру Путину заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, который отметил положительную динамику в данной сфере.

Кроме того, китайские предприниматели готовы инвестировать в производство свинины.

«Это вполне возможно. У нас хорошие примеры: инвестиции в сельское хозяйство из Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил Путин.

Напомним, ранее глава государства Владимир Путин обсудил с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым вопросы, связанные с повышением качества жизни россиян.