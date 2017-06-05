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Происшествия
Полиция сообщила о стрельбе в американском Орландо, есть многочисленные жертвы

Полиция сообщила о стрельбе в американском Орландо, есть многочисленные жертвы

16:28  5 Июня 2017  /обновлено: 16:40  05 Июня 2017
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Полиция сообщила о стрельбе в американском Орландо, есть многочисленные жертвы

Орландо, 5 июня. Полиция сообщает о стрельбе в бизнес-центре американского города Орландо (Флорида). Есть сведения о многочисленных жертвах, однако точное их число не уточняется.

«Полиция работает на месте происшествия, ситуация под контролем. Несколько человек убиты»,— рассказал Reuters шериф Анджело Нивс.

Согласно предварительным данным, стрельба произошла на востоке города. Инцидент произошел спустя неделю после первой годовщины расстрела людей в ночном клубе «Пульс» в Орландо. Тогда жертвами стрелка стали 49 человек.

Алексей Громов
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