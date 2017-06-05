Власти Москвы рассказали о гарантиях жильцам расселяемых хрущевок

В Избранное

Скопировать

Москва, 5 июня. Жилье, предоставляемое жителям идущих под снос пятиэтажек в Москве, пройдет шесть уровней контроля качества. Об этом сообщил сегодня глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

На первом уровне разрабатываемые проекты планировки жилья про программе реновации проверят на соответствие региональным нормативам градостроительного проектирования. Затем

Проверку пройдет выполнение нормативов по звукоизоляции, комфорту помещений, безопасности. На третьем уровне будет проведена госэкспертиза проектной документации, после чего выполнение всех требований проконтролирует технический заказчик. На пятом уровне качество жилья проверит эксперты Мосгосстройнадзора. На последнем этапе происходит заключение о соответствии дома проекту с учетом полноценной работы инженерных и остальных систем.

«Прохождение всех этапов позволяет сказать, что качество новостроек для жителей пятиэтажек будет достойным», — убежден Левкин.

Таким образом, как отмечает «Вечерняя Москва», соблюдение всех правил и требований при строительстве жилья по реновации будут контролировать как департаментом градостроительной политики и Мосгосстройнадзором, так и отдельная специализированная лаборатория ГБУ «Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве».