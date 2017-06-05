Индия вывела на орбиту спутник нового поколения GSAT-19

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Нью-Дели, 5 июня. Индийская организация космических исследований отчиталась об успешном запуске телекоммуникационного спутника нового поколения GSAT-19 весом в 3,2 тонны. Запуск состоялся с космодрома на острове Шрихарикота (штат Андхра-Прадеш).

Сообщается, что спутник сможет не только работать с телекоммуникационным сигналом, но и изучать влияние космического излучения на оборудование с помощью радиационного спектрометра.

«Мы смогли успешно вывести спутник на орбиту, и я использую эту возможность, чтобы поздравить всю команду, которая неустанно работала несколько десятилетий и, в частности, с 2012 года над этой программой», — отметил директор организации Киран Кумар.