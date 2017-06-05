Миллиардер Прохоров получил роль в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение»

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Москва, 5 июня. Миллиардер Михаил Прохоров снимется с «Квартетом И» в фильме «О чем говорят мужчины. Продолжение», рассказали представители кинокомпании СТВ.

Стало известно, что Прохоров получил роль в третьей части комедии Флюзы Фархшатовой «О чем говорят мужчины». Миллиардер сыграет в кинокартине самого себя.

Также участие в съемках примут Татьяна Догилева и Алексей Барабаш. Источники добавили, что съемки уже начались в Москве. Саундтрек к фильму подготовит группа «Би-2».

Ранее Ростислав Хаит, один из участников «Квартета И», рассказал в интервью Федеральному агентству новостей о том, какие мечты и надежды сбылись у коллектива.