От страха к безразличию: как ИГ и ему подобные превращают терроризм в «новую норму»

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Accept Islamic Terror as the New Normal? (Принять исламский террор как «новую норму»?»), опубликованную информационно-аналитическим ресурсом Gatestone Institute.

После терактов мы часто слышим от западных СМИ и политиков, что мы должны принять случившееся как «новую норму».

Для западного обывателя эта фраза опасна.

Учение ислама о джихаде, расширении и dawah (исламской пропаганде, обращении в свою веру) во многом опирается на использование террора и заманивания. Targhib wal tarhib — это исламское учение, которое означает «метод кнута и пряника», или привлечение и наказание как инструмент для dawah, чтобы завоевать народы и вынудить граждан подчиняться исламскому закону шариата. Оно сводится к манипуляции инстинктивной части человеческого мозга, применяя поощрение, а потом жестокое наказание, чтобы зомбировать людей для подчинения исламу.

Большинство мусульман даже не знают об этом учении, но о нем были написаны книги. Основные мусульманские шейхи, такие как Салман Аль-Авда, говорили об этом на канале Al Jazeera. На шоу под названием «Шариат и жизнь» Аль-Авда рекомендует использовать крайности: «преувеличивать... вознаграждение и наказание, морально и материально... в обоих направлениях». «Использование террора в рамках этой доктрины, — говорит он, — является законной обязанностью шариата».

Люди на Западе думают о терроре как о чем-то, что исламские джихадисты применяют к «немусульманам», и это так и есть. Но террор — это также механизм соблюдения правил в рамках ислама. Согласно исламским законам, джихадисты, не подчиняющиеся законам джихада, должны быть убиты. Таким образом, террор — это угроза, которая заставляет джихадистов придерживаться своей миссии, а рядовых мусульман подчиняться шариату.

Онлайн-курс для вербовки джихадистов содержит следующее описание: «Индивидуальный Dawa зависит от извлечения эмоциональных реакций у новобранцев (и построения личных отношений). Подход Абу Амра иллюстрирует концепцию под названием al-targhib wa'l-tarhib, то есть метод «кнута и пряника», превозносящий преимущества действия и объясняющий страшные последствия бездействия. Эта концепция была представлена в Коране и обсуждалась многими исламскими мыслителями, исследовавшими лучший способ призывать людей к исламу (некоторые ученые, например, писали книги под названием al-targhib wa'l-tarhib). По словам Абу Амра, вербовщики должны применять концепцию на протяжении всего процесса: «подчеркивать преимущества действия в начале, а последствия бездействия позднее».

Другими словами, вербовщикам джихадистов следует, прежде всего, подчеркнуть «хорошее» — «приманку»: будущую славу, власть и исполнение всех желаний, таких как девственницы на небесах. Затем они должны угрожать новобранцам «наказанием» и позором — последствиями отказа участвовать в джихаде.

Часть доктрины о «наказании» включает в себя показ жестокого примера для тех, кто не соблюдает законы ислама. Вот почему мусульманские страны, такие как Саудовская Аравия и Иран, и организации, такие как «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*, Арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), умышленно устраивают торжественные публичные казни, порки и ампутации конечностей. Такие страны, как Египет, Иордания и Турция, являются более умеренными, но они терпят и поддерживают убийства чести, убийство отступников, избиение женщин и детей, пытки и убийства в тюрьмах. Учение живет и здравствует не только в исламских теократиях, но и в так называемых «умеренных» мусульманских странах.

Ислам использует эти методы промывания мозгов, жестокие и необычные наказания с момента своего создания и по нынешний день. В то время как Библия питает добро в человеческой природе, ислам делает все наоборот: он использует человеческие инстинкты самосохранения и выживания, чтобы сломить волю народа и зомбировать их в рабской покорности.

Как и большинство мусульман, я никогда не слышала об этой основополагающей исламской доктрине, когда росла в Египте, но ощущала воздействие этого учения на мою жизнь — в каждом аспекте исламской культуры: в исламской проповеди, в моих исламских семейных отношениях, в том, как работают исламские правительства и как власть имущие — это сильно отражается на людях более низкого положения.

Исламская доктрина «привлечения и наказания» породила культуру токсичных крайностей: недоверие и страх, гордость и стыд, разрешение на ложь (taqiyya) и отказ брать на себя ответственность за свои поступки.

Прожив большую часть жизни в соответствии с исламом, мне грустно признавать, что люди, которых на Западе называют «умеренными мусульманами», — часто на самом деле граждане, которые научились жить и признавать террор нормальным. На протяжении веков многие искали оправдание террора, осуждали жертв террора, отмалчивались и даже шли на компромисс с террористами, чтобы выжить. Исламская культура, в которой я жила, имела другой взгляд на избиение женщин. Когда девочек убивали по законам «убийства чести», вопрос был «что она сделала?», а не «как такое может быть?». Когда убивали и преследовали христиан, многие обвиняли самих христиан за то, что их преследуют мусульмане. Обычным исламским ответом на террор стало: «Не мое дело».

И теперь исламская доктрина Targhib wal Tarhib переместилась на Запад и имеет цель изменить западную гуманистическую культуру. Она бы хотела заменить уважение прав человека, заботу о ближнем и ценности свободы и мира, ценностями рабства, террора, тирании и страха.

«Исламский джихад» всегда полагался на то, что люди на завоеванных землях в конце концов уступят, сдадутся и признают терроризм частью своей жизни, подобно стихийным бедствиям, землетрясениям и наводнениям.

Исламской доктрине Targhib wal Tarhib не понадобится много времени, чтобы обработать психику западных лидеров и СМИ, которые уже сейчас говорят нам жить с этим как с «новой нормой». Ислам рассчитывает превратить всех в «умеренных» мусульман, которые в конечном итоге отвернутся, когда террор коснется ближнего.

* Организация запрещена на территории РФ.