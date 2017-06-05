Хомс: САА готовится освободить от ИГ «врата Дейр эз-Зора»

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Хомс, 5 июня. Правительственные воска Сирии стремятся освободить от «Исламского государства»* город Эс-Сухне на востоке провинции Хомс.

Командование Сирийской арабской армии подчеркивает, что населенный пункт Эс-Сухне, который в данный момент контролируют боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), считается вратами Дейр эз-Зора.

Военные источники сообщают, что правительственные войска собрали мощную группировку сил для снятия блокады с осажденного города Дейр эз-Зора. В гарнизон направлено подкрепление из состава ливанского движения «Хезболла».

* Организация запрещена на территории РФ.