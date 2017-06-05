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Экономика
Набиуллина рассказала об устойчивом росте экономики России

Набиуллина рассказала об устойчивом росте экономики России

16:28  5 Июня 2017
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Набиуллина рассказала об устойчивом росте экономики России

Москва, 5 июня. Эксперты Банка России фиксируют рост экономики страны уже третий квартал подряд. Об этом сообщила в понедельник глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

«Те инструменты денежно-кредитной политики, которые мы использовали, способствовали тому, что экономика вернулась к положительным темпам роста», — подчеркнула она. 

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что введенные Западом санкции подтолкнули к развитию некоторые отрасли российской экономики.

#банк россии
Алексей Громов
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