Синоптики отреагировали на предложение МЧС штрафовать их за неточные прогнозы
Москва, 5 июня. Замруководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков подверг критике предложение МЧС штрафовать синоптиков за несбывшиеся прогнозы. По словам специалиста, спасательное ведомство не предложило ничего нового.
«Ничего нового они не придумали. У нас уже давно в управлении и на местах синоптиков депремируют за неоправданность прогноза. Если бы вы знали, сколько у нас люди получают, вы бы даже на работу не пошли за эти деньги», — заявил Цыганков в интервью RT.
Ранее глава МЧС России Владимир Пучков предложил наказывать синоптиков за неточные и несвоевременные прогнозы погоды. По его словам, штрафы могли бы улучшить работу территориальных подразделений Росгидромета.