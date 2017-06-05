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Общество
Синоптики отреагировали на предложение МЧС штрафовать их за неточные прогнозы

Синоптики отреагировали на предложение МЧС штрафовать их за неточные прогнозы

16:15  5 Июня 2017
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Синоптики отреагировали на предложение МЧС штрафовать их за неточные прогнозы

Москва, 5 июня. Замруководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков подверг критике предложение МЧС штрафовать синоптиков за несбывшиеся прогнозы. По словам специалиста, спасательное ведомство не предложило ничего нового.

«Ничего нового они не придумали. У нас уже давно в управлении и на местах синоптиков депремируют за неоправданность прогноза. Если бы вы знали, сколько у нас люди получают, вы бы даже на работу не пошли за эти деньги», — заявил Цыганков в интервью RT.

Синоптики отреагировали на предложение МЧС штрафовать их за неточные прогнозы

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков предложил наказывать синоптиков за неточные и несвоевременные прогнозы погоды. По его словам, штрафы могли бы улучшить работу территориальных подразделений Росгидромета. 

Алексей Громов
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