Синоптики отреагировали на предложение МЧС штрафовать их за неточные прогнозы

Москва, 5 июня. Замруководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков подверг критике предложение МЧС штрафовать синоптиков за несбывшиеся прогнозы. По словам специалиста, спасательное ведомство не предложило ничего нового.

«Ничего нового они не придумали. У нас уже давно в управлении и на местах синоптиков депремируют за неоправданность прогноза. Если бы вы знали, сколько у нас люди получают, вы бы даже на работу не пошли за эти деньги», — заявил Цыганков в интервью RT.