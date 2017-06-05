Володин: Россия и Сербия имеют большой потенциал дружбы и сотрудничества

В Избранное

Скопировать

Белград, 5 июня. Россия должна укрепить торгово-экономические связи с Сербией. Об этом в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин во время визита в Белград.

По его словам, Москву и Белград связывает давняя дружба, которая прошла через многие испытания. Председатель нижней палаты парламента РФ уверен, что россияне и сербы никогда не повернуться друг к другу спиной.

«Нам нужно делать все для того, чтобы наши отношения крепли, и эти отношения получили бы подкрепление и в области торгово-экономического сотрудничества, реализации культурных и образовательных проектов, проектов в гуманитарной сфере», — отметил Володин.