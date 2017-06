Мать всех войн: когда армия США решится покинуть Афганистан

В Избранное

Скопировать

Закончится ли когда-нибудь война в Афганистане? Нет — учитывая, что генералы все еще могут влиять на ситуацию. Президент Дональд Трамп отклонил идею о продолжении «бесконечной войны с терроризмом» и заявил, что действия предыдущих администраций препятствовали Пентагону в решении этого вопроса. Новая политика должна усовершенствовать этот процесс. Перевод материала Haven’t We Had Enough of Afghanistan? издания Global Research представляет Федеральное агентство новостей.

Мы увидели, что значат подобные заявления, когда так называемая «мать всех бомб» была сброшена на отдаленные районы страны, где, как сообщалось, прятались члены ИГИЛ* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ): Вашингтон заявил, что были убиты 92 боевика. Несмотря на звон фанфар, раздававшийся в американских масс-медиа, реальность такова: произведенный эффект был минимальным. Цена использования одной GBU-43 («матери всех бомб») — 16 миллионов долларов. Это приблизительно 174 тысячи долларов на боевика.

В Афганистане приблизительно от 1000 до 3000 боевиков ИГИЛ. Возьмем среднее значение — 2 тысячи человек. Чтобы избавиться от них всех, потребуется 348 миллионов долларов, плюс-минус 10 миллионов.

И мы пока говорим только об ИГИЛ. «Талибан» (действие организации запрещено на территории РФ) не просто в игре — его позиции сильнее, чем когда бы то ни было. В марте «Талибан» заявил о том, что 211 административных округов страны находятся или под его контролем, или являются спорной территорией. Схожую информацию предоставил генеральный инспектор по восстановлению Афганистана, согласно которой «Талибан» контролирует 171 округ.

«Талибан» не останавливается на этом и продолжает добиваться успехов, как, например, в провинции Гильменд. Интенсивность и серьезность нападений «Талибана» / ИГИЛ в последнее время увеличилась: в Кабуле произошел подрыв грузовика террористом-смертником, в результате чего погибло 100 человек.

За 16 лет борьбы США сейчас совсем не ближе к победе над радикальными исламистами, чем в начале военных действий. Первоначальная причина вторжения — нахождение там Бен Ладена — больше не актуальна.

Оправданием продолжения операций в Афганистане является то, что США не могут позволить террористам создать «тихую гавань», где они будут планировать и проводить атаки против Штатов и Западной Европы. Подобная логика, однако, уязвима, поскольку «тихая гавань» террористов может быть найдена в любом месте. Реальность такова, что заговоры террористов будут скорее претворяться в жизнь в Западной Европе и в самих США, нежели в Афганистане.

Это все, однако, не мешает американским генералам просить увеличения контингента США, чтобы отправлять туда тысячи новых солдат. Туда, где идет самая продолжительная война Соединенных Штатов за всю их историю. В новостях сообщают, что они хотят увеличить контингент «всего на несколько тысяч». Сложно представить, что это что-то действительно изменит.

Как и следовало ожидать, присутствует и антирусская риторика: генерал Джон Николсон недавно доложил конгрессу, что Москва продвигает «ложные утверждения» о борьбе «Талибана» против ИГИЛ, в то время как афганское правительство восседает на своих креслах, принимает взятки и управляет сбором наркотиков. «Цель России, — заявил генерал, — навредить США и НАТО».

Тем не менее «Талибан» — это не то же самое, что ИГИЛ, по отношению к которому афганские жители достаточно враждебно настроены. «Талибан», несмотря на все теологические аспекты его идеологии, по сути, остается националистическим движением, борющимся с иностранным захватчиком. ИГИЛ — совсем другая история.

Американцы должны помнить судьбу предыдущих «завоевателей» гордого афганского народа: русских, англичан, Золотой орды и даже Александра Великого. Все они потерпели неудачу. Кости их солдат были пылью под ногами воинов этой страны. В такой местности, против такого врага нет такого понятия, как «победа» — есть лишь вопрос о том, сколько времени ему потребуется, чтобы прогнать чужаков и обанкротятся ли США до того, как это произойдет.

Если правда считается «антиамериканской», тогда у США серьезные проблемы, которые тянутся уже 16 лет. Настало время повернуть назад и все исправить.

Пришло время признать эту истину. Пришло время остановить «мать всех войн» и уйти из Афганистана. Сейчас.

* Организация запрещена на территории РФ.