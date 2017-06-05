Росстандарт заявил об отзыве 400 смертельно опасных мотоциклов Yamaha

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Москва, 5 июня. В России буду отозваны 400 мотоциклов Yamaha, которые могут представлять опасность для жизни и здоровья владельцев, сообщили представители пресс-службы Росстандарта.

Речь идет о мотоциклах Yamaha, которые были реализованы последние три года. Брак выявлен в марках MT-09, MT-09A, MT-09TRA (Tracer), XSR900 (MTN850).

По данным ведомства, в этих мотоциклах слой краски на нижней поверхности стойки крепления руля может стереться. Эксперты отмечают, что это вызовет ослабление затяжки соединения, раскручиванию шпильки стойки руля, из-за чего произойдет потеря управления.

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