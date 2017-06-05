Пострадавший во время урагана в Подмосковье ребенок скончался в больнице

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Москва, 5 июня. Накануне скончался ребенок из Люберец, получивший травмы в ходе урагана. Таким образом, число жертв стихии в Подмосковье увеличилось до шести.

Как рассказали журналистам в Минздраве Московской области, в минувшую пятницу пациент был переведен в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии в крайне тяжелом состоянии. Накануне ребенок скончался.

Напомним, 29 мая на Москву обрушился мощнейший ураган. Жертвами стихии в столице стали 10 человек, пострадали около 170.В понедельник глава МЧС России Владимир Пучков предложил наказывать синоптиков за неточные и несвоевременные прогнозы погоды.