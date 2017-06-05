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Украина
Геращенко призвала Францию и Германию искупить грехи перед Украиной

Геращенко призвала Францию и Германию искупить грехи перед Украиной

16:09  5 Июня 2017
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Геращенко призвала Францию и Германию искупить грехи перед Украиной

Киев, 5 июня. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала Францию и Германию искупить грехи перед Украиной за их нежелание включить Незалежную в НАТО. Такие действия Парижа и Берлина она считает «катастрофической ошибкой».

Отдельное возмущение Геращенко вызвали колебания властей европейских стран в этом вопросе. «Они должны искупить эту вину, этот грех перед украинцами и сделать все, чтобы Украина стала членом НАТО», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее спикер Рады  Андрей Парубий выступил с предложением принять закон, устанавливающий вступление Украины в НАТО приоритетом государственной внешней политики.
 

Ярослава Замысловатова
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