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Киев, 5 июня. Вице-спикер Рады Ирина Геращенко призвала Францию и Германию искупить грехи перед Украиной за их нежелание включить Незалежную в НАТО. Такие действия Парижа и Берлина она считает «катастрофической ошибкой».

Отдельное возмущение Геращенко вызвали колебания властей европейских стран в этом вопросе. «Они должны искупить эту вину, этот грех перед украинцами и сделать все, чтобы Украина стала членом НАТО», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее спикер Рады Андрей Парубий выступил с предложением принять закон, устанавливающий вступление Украины в НАТО приоритетом государственной внешней политики.

