Стоматолог в Петербурге заплатит 900 тыс. рублей за сломанную челюсть пациентки

Санкт-Петербург, 5 июня. Петербургского стоматолога Владимира Дамианиди, сломавшего пациентке челюсть, приговорили к штрафу размером 200 тыс. рублей. Однако подсудимый был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

В суде было доказано, что в 2013 году во время стоматологической операции Дамианиди допустил технический дефект и сделал потерпевшей еще одну операцию, не имея соответствующей лицензии. В итоге он сломал ей челюсть.

Как передает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», стоматолог избежал штрафа, однако ему все равно придется выплатить 165 тыс. рублей судебных расходов и 700 тыс. рублей своей пациентке в качестве компенсации морального ущерба.