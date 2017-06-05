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Новости Сирии
Идлиб: боевики убили 6 террористов-конкурентов «Ан-Нусры» на юге провинции

Идлиб: боевики убили 6 террористов-конкурентов «Ан-Нусры» на юге провинции

16:12  5 Июня 2017
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Идлиб: боевики убили 6 террористов-конкурентов «Ан-Нусры» на юге провинции

Идлиб, 5 июня. В провинции Идлиб продолжается междоусобная война между различными террористическими группировками.

Война между террористами перешла от открытых столкновений к диверсиям и засадам. Боевики минируют дороги и взрывают машины своих конкурентов. Одна из диверсий произошла на юге Идлиба на шоссе Маара Аль-Нуман.

Идлиб: боевики убили 6 террористов-конкурентов «Ан-Нусры» на юге провинции

В результате атаки уничтожены 6 боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), еще 2 исламиста получили ранения, сообщают источники в Сирии.

Ранее «Вечерняя Москва» написала о том, что ВМФ РФ атаковал террористов в Сирии крылатыми ракетами.

#сирия #боевики #идлиб #джебхат ан-нусра
Алексей Громов
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