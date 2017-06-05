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Общество
Hubble сфотографировал «медленный танец» двух звезд

Hubble сфотографировал «медленный танец» двух звезд

15:56  5 Июня 2017
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Hubble сфотографировал «медленный танец» двух звезд

Пало-Альто, 5 июня. Астрономы с помощью телескопа Hubble получили снимки двух коричневых карликов, расположенных в созвездии Паруса. По словам экспертов, звезды двигаются будто в замедленном танце.

«Танцующие звезды» были обнаружены в системе Luhnan 16AB, расположенной неподалеку от Земли. Ближе нее к нашей планете только Альфа Центавра и звезда Барнарда. Новые звезды были открыты в 2013 году астрономом Кевином Луманом. В данный момент астрономы со всего мира изучают строение этой звездной системы.

Астрономы уверены, что в созвездии Паруса имеется космический объект, подобный планете. Об этом свидетельствует сближение двух коричневых карликов, который напоминает танец. Однако за три года наблюдений за звездной системой ученые так и не обнаружили космический объект.

#космос #хаббл
Дима Оленин
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