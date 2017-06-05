Еще раз, но с чувством: почему Сирию ждут новые провокации с химоружием

В Избранное

Скопировать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Сирии по-прежнему сохраняется угроза провокаций с использованием химического оружия. Тем не менее активное распространение данных об угрозе таких провокаций уже помогло предотвратить несколько инцидентов.

«Информация о возможных провокациях с использованием отравляющих веществ просто была неоднократно. И ее опубличивание, скорее всего, помогало избежать таких провокаций», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что в распоряжении сирийского правительства сейчас нет запасов химического оружия. Договоренность о его ликвидации была достигнута еще между экс-президентом США Бараком Обамой и президентом России Владимиром Путиным. Позже было зафиксировано, что сирийская сторона свои обязательства выполнила и полностью уничтожила свои запасы химического оружия. Если у кого и имеется такое оружия, так это не у официального Дамаска, а у противостоящих ему сил.

«Вместе с тем неоднократно подчеркивали, что на территории Ирака имели место случаи применения химических отравляющих веществ, в том числе применение террористами, то есть в руках террористов могут находиться такие отравляющие вещества», — резюмирует Дмитрий Песков.

Поскольку тема химоружия чрезвычайно политизирована, провокации по типу идлибской будут происходить и в дальнейшем, уверен директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Слишком многим влиятельным группам на Западе удобно выставить президента Асада тираном, уничтожающим свой народ запрещенными отравляющими веществами.

«Все провокации с химическим оружием, которые происходили в Сирии, начиная с 2011 года, были связаны с одним политическим вектором. Всегда кто-то из внешних и внутренних игроков, задействованных в сирийском кризисе, пытался использовать их с выгодой для себя. В последний раз, как мы помним, президент Дональд Трамп приказал Военно-морским силам США нанести ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии «Шайрат». В этом, как и во всех других случаях, провокации с химическим оружием использовались в целях дискредитации правительства Башара Асада. Расследование, начатое в связи с инцидентом в Идлибе, также имело одну единственную цель — возложить ответственность за случившееся на официальный Дамаск», — заявил военный эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

То, что боевики «Исламского государства»* (запрещено в РФ) не раз использовали химическое оружие на полях гражданской войны в Сирии и Ираке, является хорошо известным и задокументированным фактом. Тем не менее всякий раз, когда террористы применяли химическое оружием, это если и не сходило им с рук полностью, то, по крайней мере, не особо широко освещалось в прессе.

«Но как только появляется возможность притянуть к тому или иному случаю Башара Асада или правительственные войска, мировое сообщество и западные СМИ тут же взрываются волной негодования. Видя подобное отношение, не трудно предположить, что провокации с химоружием будут происходить и в дальнейшем. Все для того, чтобы законное правительство Сирии и лично президента страны Башара Асада можно было обвинить в преступлениях против человечности еще раз», — продолжает Коновалов.

При этом все же не стоит утверждать, как это делают некоторые, что за каждой провокацией с химоружием стоит Вашингтон. Даже если последствия идлибского инцидента были очень похожи на хорошо отрежиссированное шоу, часто различные террористические группировки, действующие «на земле» в Сирии, используют американцев, что называется, втемную. Там прекрасно знают, что тема химического оружия является для Белого дома своеобразной красной тряпкой, которая всегда способна вызвать нужную реакцию.

«Часто антиправительственные силы просто провоцируют ситуацию, чтобы американцы, которые на самом деле ничего не понимают в том, что происходит в Сирии, начали бить в бубен. Вокруг химического оружия в Сирии сложился определенный скандальный ореол. Многие ищут любого упоминания о химическом оружии на сирийской территории, чтобы использовать этот факт против Асада. Стоит информационному шуму подняться вокруг химоружия, как коллективный Запад во главе с США тут же набрасывается на сирийского президента: вводит новые санкции, предпринимает военные действия. Дать повод для таких атак — главное для чего вообще нужно химическое оружие», — подводит итог глава Центра стратегической конъюнктуры.

* Организация запрещена на территории РФ.