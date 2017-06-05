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Новости Сирии
Еще раз, но с чувством: почему Сирию ждут новые провокации с химоружием

Еще раз, но с чувством: почему Сирию ждут новые провокации с химоружием

16:13  5 Июня 2017
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Еще раз, но с чувством: почему Сирию ждут новые провокации с химоружием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Сирии по-прежнему сохраняется угроза провокаций с использованием химического оружия. Тем не менее активное распространение данных об угрозе таких провокаций уже помогло предотвратить несколько инцидентов.

«Информация о возможных провокациях с использованием отравляющих веществ просто была неоднократно. И ее опубличивание, скорее всего, помогало избежать таких провокаций», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что в распоряжении сирийского правительства сейчас нет запасов химического оружия. Договоренность о его ликвидации была достигнута еще между экс-президентом США Бараком Обамой и президентом России Владимиром Путиным. Позже было зафиксировано, что сирийская сторона свои обязательства выполнила и полностью уничтожила свои запасы химического оружия. Если у кого и имеется такое оружия, так это не у официального Дамаска, а у противостоящих ему сил.

«Вместе с тем неоднократно подчеркивали, что на территории Ирака имели место случаи применения химических отравляющих веществ, в том числе применение террористами, то есть в руках террористов могут находиться такие отравляющие вещества», — резюмирует Дмитрий Песков.

Еще раз, но с чувством: почему Сирию ждут новые провокации с химоружием

Поскольку тема химоружия чрезвычайно политизирована, провокации по типу идлибской будут происходить и в дальнейшем, уверен директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Слишком многим влиятельным группам на Западе удобно выставить президента Асада тираном, уничтожающим свой народ запрещенными отравляющими веществами.

«Все провокации с химическим оружием, которые происходили в Сирии, начиная с 2011 года, были связаны с одним политическим вектором. Всегда кто-то из внешних и внутренних игроков, задействованных в сирийском кризисе, пытался использовать их с выгодой для себя. В последний раз, как мы помним, президент Дональд Трамп приказал Военно-морским силам США нанести ракетный удар по авиабазе ВВС Сирии «Шайрат». В этом, как и во всех других случаях, провокации с химическим оружием использовались в целях дискредитации правительства Башара Асада. Расследование, начатое в связи с инцидентом в Идлибе, также имело одну единственную цель — возложить ответственность за случившееся на официальный Дамаск», — заявил военный эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

То, что боевики «Исламского государства»* (запрещено в РФ) не раз использовали химическое оружие на полях гражданской войны в Сирии и Ираке, является хорошо известным и задокументированным фактом. Тем не менее всякий раз, когда террористы применяли химическое оружием, это если и не сходило им с рук полностью, то, по крайней мере, не особо широко освещалось в прессе.

Еще раз, но с чувством: почему Сирию ждут новые провокации с химоружием

«Но как только появляется возможность притянуть к тому или иному случаю Башара Асада или правительственные войска, мировое сообщество и западные СМИ тут же взрываются волной негодования. Видя подобное отношение, не трудно предположить, что провокации с химоружием будут происходить и в дальнейшем. Все для того, чтобы законное правительство Сирии и лично президента страны Башара Асада можно было обвинить в преступлениях против человечности еще раз», — продолжает Коновалов.

При этом все же не стоит утверждать, как это делают некоторые, что за каждой провокацией с химоружием стоит Вашингтон. Даже если последствия идлибского инцидента были очень похожи на хорошо отрежиссированное шоу, часто различные террористические группировки, действующие «на земле» в Сирии, используют американцев, что называется, втемную. Там прекрасно знают, что тема химического оружия является для Белого дома своеобразной красной тряпкой, которая всегда способна вызвать нужную реакцию.

Еще раз, но с чувством: почему Сирию ждут новые провокации с химоружием

«Часто антиправительственные силы просто провоцируют ситуацию, чтобы американцы, которые на самом деле ничего не понимают в том, что происходит в Сирии, начали бить в бубен. Вокруг химического оружия в Сирии сложился определенный скандальный ореол. Многие ищут любого упоминания о химическом оружии на сирийской территории, чтобы использовать этот факт против Асада. Стоит информационному шуму подняться вокруг химоружия, как коллективный Запад во главе с США тут же набрасывается на сирийского президента: вводит новые санкции, предпринимает военные действия. Дать повод для таких атак — главное для чего вообще нужно химическое оружие», — подводит итог глава Центра стратегической конъюнктуры.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #обама #трамп #песков #асад #коновалов #утин
Иван Верихов
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