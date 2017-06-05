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Политика
Венгрия призывает РФ и НАТО наладить прагматичное сотрудничество

Венгрия призывает РФ и НАТО наладить прагматичное сотрудничество

16:08  5 Июня 2017
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Венгрия призывает РФ и НАТО наладить прагматичное сотрудничество

Будапешт, 5 июня. Венгерская сторона призывает Россию и Североатлантический альянс (НАТО) наладить эффективное сотрудничество. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

По словам политика, Будапешт поддерживает заседания Совета РФ — НАТО.

«Я уверен в том, что более рациональное, прагматичное и взаимоуважительное сотрудничество России и НАТО будет в интересах всего мира», — цитирует его слова «Интерфакс».

Напомним, ранее стало известно о том, что Москва и Минск будут обмениваться информацией о контактах с Североатлантическим альянсом.

#нато #рф #венгрия
Алексей Громов
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