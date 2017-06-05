Медведев распорядился создать на Дальнем Востоке ТОР «Свободный»

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Москва, 5 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Амурской области территории опережающего развития «Свободный».

Речь идет о создании экономической зоны со льготными налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами, которую предполагается разместить в городах Свободный, Сковородино и в муниципальном образовании Свободненский район Амурской области.

Специалисты Минвостокразвития полагают, что данные меры позволят в случае реализации инвестпроектов создать 4,5 тыс. рабочих мест и обеспечить налоговые поступления до 2024 года в размере 313,9 млрд рублей.

«Создание ТОР «Свободный» будет способствовать производственной кооперации и интеграции с Китайской Народной Республикой и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, развитию малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций», — говорится в сообщении правительства.