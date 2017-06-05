Алеппо: «Силы Тигра» приближаются к границе провинции Ракка

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Маскана, 5 июня. Бригада «Силы Тигра» продолжают военную операцию после освобождения Масканы от «Исламского государства»*.

Командование правительственных войск Сирии отчиталось в успешной зачистке «котла» Масканы от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Юго-восточная часть провинции Алеппо полностью освобождена от джихадистов.

Штурмовые отряды «Тигров» атаковали боевиков у населенных пунктов Хирбат Аль-Анз и Азизия Аль-Хадж, столкновение продолжалось несколько часов, игиловцы были уничтожены. Отмечается, что впервые за четыре года сирийские войска подошли вплотную к границе Алеппо-Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.