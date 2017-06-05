ДНР провела масштабные антитеррористические учения в Донбассе

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Донецк, 5 июня. Силовые ведомства Донецкой народной республики провели учения по предотвращению террористических атак на территории ДНР. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«В ДНР закончились учения силовых министерств и ведомств по предотвращению террористических атак. По итогам учений, все подразделения силовых ведомств ДНР продемонстрировали высокий уровень подготовки, а также подтвердили свое умение эффективно противодействовать террористическим угрозам, — пояснил Басурин.

Представитель ведомства призвал мирных жителей ДНР не снижать бдительность, и сообщать представителям военных комендатур, а также сотрудникам МВД и МГБ о подозрительных людях предметах и автомобилях.

Стоит отметить, что ранее экс-руководитель запрещенного в России «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что вооруженные силы Украины готовят операцию по «молниеносному» захвату Донбасса, передает URA.RU.

* Организация запрещена на территории РФ.