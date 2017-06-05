Националисты и греко-католики захватили православный храм под Ивано-Франковском

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Киев, 5 июня. Представители Украинской греко-католической церкви вместе с националистами батальона «Черная сотня» в день Святой Тоицы захватили старинный Благовещенский храм в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Церковь принадлежащий Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

По словам настоятеля храма Василия Кобельского, греко-католики обманом проникли в храм и отслужили в нем литургию, сообщает «Царьград».

По данным издания, областные депутаты давят на Кобельского, требуя передать храм под юрисдикцию самопровозглашенного Киевского патриархата или греко-католиков.

В минувшую пятницу, 2 июня, епархия УПЦ Московского Патриархата уведомила о происходящем СБУ и международных наблюдателей ОБСЕ.

