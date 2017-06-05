Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Националисты и греко-католики захватили православный храм под Ивано-Франковском

Националисты и греко-католики захватили православный храм под Ивано-Франковском

15:56  5 Июня 2017
172

Националисты и греко-католики захватили православный храм под Ивано-Франковском

Киев, 5 июня. Представители Украинской греко-католической церкви вместе с националистами батальона «Черная сотня» в день Святой Тоицы захватили старинный Благовещенский храм в городе Коломыя Ивано-Франковской области. Церковь принадлежащий Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

По словам настоятеля храма Василия Кобельского, греко-католики обманом проникли в храм и отслужили в нем литургию, сообщает «Царьград».

По данным издания, областные депутаты давят на Кобельского, требуя передать храм под юрисдикцию самопровозглашенного Киевского патриархата или греко-католиков. 

В минувшую пятницу, 2 июня, епархия УПЦ Московского Патриархата уведомила о происходящем СБУ и международных наблюдателей ОБСЕ.
 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть