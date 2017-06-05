Публичная пощечина: почему премьер Турции отменил встречу с главой МИД ФРГ

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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отменил встречу с главой министерства иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем из-за занятости. Об этом передает газета Cumhuriyet, ссылаясь на источник в администрации турецкого премьера. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о крайне сложных турецко-немецких отношениях.

В настоящий момент глава МИД Германии находится с визитом в Турции. Дипломат уже провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. После этой встречи Анкара заявила, что не дает согласие на посещение немецкими депутатами военной авиабазы «Инджирлик». Ожидалось, что Габриэль в ходе своего визита проведет встречу с Йылдырымом и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Напомним, Анкара обвиняет Берлин в нежелании выдавать турецким правоохранителям военных, которые обвиняются в попытке государственного переворота в июле прошлого года, а также членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что будет искать другие страны для размещения немецких военных в регионе.

Политический эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН заметил, что разлад турецко-европейских и, в первую очередь, турецко-германских отношений продолжается. Отмена встречи с главой германской дипломатии, который приехал к нему домой, со стороны Йылдырыма — это публичная пощечина. А формулировка «в связи с перегруженностью рабочей программы» на русский с дипломатического переводится просто как «иди ты на».

«Встреча с Чавушоглу не принесла ничего — стороны остались при своем. Это уже второй такой демонстративный шаг Анкары, первым был недопуск немецких депутатов на базу «Инджирлик», где, на минуточку, находится германская авиация. Это как если вы дадите соседу некий недешевый предмет попользоваться, потом хотите узнать, как там дела, приходите к соседу в квартиру, а он вас на порог не пускает. Напомню, что на базе «Инджирлик» размещены немецкие самолеты, участвующие в налетах на ИГ* (запрещена в РФ, — Прим. ФАН) в Сирии и Ираке. Ранее немецкие власти поставили Анкаре ультиматум — решить «вопрос» за две недели, в противном случае самолеты будут выведены. Не знаю, продумали ли в Берлине запасные варианты их базирования, но в любом случае, это затраты», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, для Германии это не критичная, но неприятность. В Турции напряженность в отношениях объясняют тем, что Германия не выполняет своих обязательств по соглашению о беженцах, которых Турция должна была принимать у себя после их высылки из Европы. В обмен на это ЕС должен был это дело оплатить, а главное — дать Турции безвизовый режим. Режим этот по договору весны прошлого года должен был заработать осенью. Как известно, этого так и не случилось. Более того, противники евроинтеграции Турции активно использовали попытку государственного переворота в этой стране прошлым летом и ужесточение режима. Они хотели, чтобы ЕС отказал Анкаре не только в отмене виз, но и в гипотетическом присоединении к Евросоюзу. Турция этого тщетно ждет уже полвека.

«Трудно сказать, что Эрдогана, который давно начал отход от заветов Ататюрка в сторону умеренного исламизма и неоосманизма, это расстроило. Зато он приобрел железобетонный повод обвинять ЕС в срыве договоренностей и задействовать ответные меры, что поднимало его рейтинг в глазах избирателей, выставляя сильным и независимым лидером, который ни под кого не «гнется». Апогеем этого противостояния стал скандал с недопуском к агитации за референдум об изменении конституции турецких чиновников сразу в нескольких странах Европы. В результате этого ряд европейских стран был вынужден включить жесткую антитурецкую риторику, что в итоге Анкаре и было надо. В результате турецкие избиратели проголосовали так, «как нужно». Я вот уже почти год слышу один вопрос — как далеко стороны могут зайти в противостоянии? Есть ли какие-то красные флажки, которые перейти не готовы ни Анкара, ни Берлин? И каждый раз мне все труднее отвечать на этот вопрос, ибо очередное «дно», которое рисовали эксперты, уже пробито, и можно фантазировать на тему следующего. Гадать на тему линии невозврата в данном вопросе — дело совершенно неблагодарное», — резюмировал Дмитрий Родионов.

* Организация запрещена на территории РФ.