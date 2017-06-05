Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Терпение лопнуло: почему россияне считают США и Украину врагами номер один

Терпение лопнуло: почему россияне считают США и Украину врагами номер один

16:22  5 Июня 2017
49

Терпение лопнуло: почему россияне считают США и Украину врагами номер один

Россияне считают главными врагами США, Украину и Германию. Об этом свидетельствуют данные недавно проведенного социологического опроса. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«Левада-центр» опубликовал данные очередного всероссийского опроса под названием «Друзья» и «враги» России». Респондентам был задан вопрос, какие пять стран, по их мнению, наиболее враждебно настроены по отношению к России. Согласно полученным данным, более 70% респондентов считают, что именно Соединенные Штаты Америки возглавляют список «недругов». Половина опрошенных считает, что Украина является противником россиян. Четверть опрошенных уверены, что крайне враждебно по отношению к РФ настроена и Германия. Примерно 24% заявили, что страны Балтии — Литва и Латвия, а также Польша — крайне недоброжелательны по отношению к русским.

При этом 20% респондентов считают, что в последнее время отношения между Москвой и Вашингтоном заметно улучшились. Также россияне считают наиболее дружелюбными странами Белоруссию — 46% опрошенных, Китай — 39% опрошенных, Казахстан — 34% респондентов.

В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Терпение лопнуло: почему россияне считают США и Украину врагами номер один

Политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что не доверяет опросам общественного мнения. Кроме того, менее 2 тысяч человек не могут показать четкую картину настроений многомиллионной страны.

«Я видел эти результаты. Сразу скажу, что не очень верю социологам, потому что как будет поставлен вопрос, так на него и ответят. Там очень много нюансов: интонация, какая была выборка, какие были методы математической обработки и так далее. Для меня удивительно такое отношение. Это нагнетание истерии. Скажу, что опрос показал абсолютно политический результат, который не соответствует действительности, — комментирует для ФАН Конфисахор. — Есть такой эффект, как психология понимания. Если мы попробуем перенестись в 2013 год, когда не было этих событий на Украине, украинцы были нашими друзьями и братьями. Но сознание было переформатировано. Тоже самое с США. Все говорили: «Как чудесно, что на выборах в США победил Дональд Трамп, а не злая тетка по фамилии Клинтон». Но прошло несколько месяцев, и даже наш президент заявляет, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на худшем уровне со времен холодной войны. Благодаря деятельности СМИ социальное массовое сознание очень быстро меняется, это ни для кого не секрет».

Терпение лопнуло: почему россияне считают США и Украину врагами номер один

Средства массовой информации, действительно, формируют общее представление социума о происходящем в мире. Если взять американские СМИ, то накал негатива в их материалах просто зашкаливает. Вот уже несколько месяцев заголовки статей ведущих газет и репортажи на телеканалах пестрят фразами «русские это сделали», «русские хакеры взломали…», «Россия вмешалась в президентские выборы в США», «расследование связи кампании Трампа с российскими спецслужбами». В британских, французских и любых СМИ Евросоюза дела обстоят точно также. Что касается украинских средств массовой информации, то их сотрудники регулярно винят РФ в «оккупации», «аннексии», в том, что россияне навязывают Киеву свой язык, музыку, кино, книги и прочее. Чтобы показать, какая Россия «плохая», в Верховной раде каждый день принимаются абсурдные законопроекты по отказу от всего русского: декоммунизация, черные списки фильмов, музыки, книг и артистов, переименование России в Московию, запрет на блины и так далее.

Что касается Прибалтики и Польши, то, как считают эксперты, нагнетание истерии с той стороны идет только ради поддержки ООН и НАТО. Каждый день в СМИ появляются сообщения о том, что, по мнению властей той или иной прибалтийской страны, Россия вот-вот нападет и захватит все вокруг. Так, по последним данным, Литва начала строительство двухметровой стены на границе с РФ — что это, если не нагнетание негатива по отношению к соседям?

Терпение лопнуло: почему россияне считают США и Украину врагами номер один

«Если политики и СМИ хоть немного поменяют риторику, то это существенно снизит накал страстей, ведь по обе стороны живут обыкновенные люди», — резюмирует собеседник ФАН.

России в последние три года досталось слишком много негативного внимания со стороны Запада, в том числе Прибалтики, и Украины. Проблема лишь в том, что, направляя все мыслимые и немыслимые ресурсы на нагнетание вражды и формирование у общества негативного представления о другой стране в целом, по ту сторону российской границы забывают, что в тех же США, Украине, Германии, Польше и всех, кто громко навязывает обществу состояние антироссийской истерии, образовался вакуум, который и местные власти, и местные журналисты попросту игнорируют.

#клинтон #трамп #конфисахор
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть