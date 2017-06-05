Терпение лопнуло: почему россияне считают США и Украину врагами номер один

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Россияне считают главными врагами США, Украину и Германию. Об этом свидетельствуют данные недавно проведенного социологического опроса. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«Левада-центр» опубликовал данные очередного всероссийского опроса под названием «Друзья» и «враги» России». Респондентам был задан вопрос, какие пять стран, по их мнению, наиболее враждебно настроены по отношению к России. Согласно полученным данным, более 70% респондентов считают, что именно Соединенные Штаты Америки возглавляют список «недругов». Половина опрошенных считает, что Украина является противником россиян. Четверть опрошенных уверены, что крайне враждебно по отношению к РФ настроена и Германия. Примерно 24% заявили, что страны Балтии — Литва и Латвия, а также Польша — крайне недоброжелательны по отношению к русским.

При этом 20% респондентов считают, что в последнее время отношения между Москвой и Вашингтоном заметно улучшились. Также россияне считают наиболее дружелюбными странами Белоруссию — 46% опрошенных, Китай — 39% опрошенных, Казахстан — 34% респондентов.

В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что не доверяет опросам общественного мнения. Кроме того, менее 2 тысяч человек не могут показать четкую картину настроений многомиллионной страны.

«Я видел эти результаты. Сразу скажу, что не очень верю социологам, потому что как будет поставлен вопрос, так на него и ответят. Там очень много нюансов: интонация, какая была выборка, какие были методы математической обработки и так далее. Для меня удивительно такое отношение. Это нагнетание истерии. Скажу, что опрос показал абсолютно политический результат, который не соответствует действительности, — комментирует для ФАН Конфисахор. — Есть такой эффект, как психология понимания. Если мы попробуем перенестись в 2013 год, когда не было этих событий на Украине, украинцы были нашими друзьями и братьями. Но сознание было переформатировано. Тоже самое с США. Все говорили: «Как чудесно, что на выборах в США победил Дональд Трамп, а не злая тетка по фамилии Клинтон». Но прошло несколько месяцев, и даже наш президент заявляет, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на худшем уровне со времен холодной войны. Благодаря деятельности СМИ социальное массовое сознание очень быстро меняется, это ни для кого не секрет».

Средства массовой информации, действительно, формируют общее представление социума о происходящем в мире. Если взять американские СМИ, то накал негатива в их материалах просто зашкаливает. Вот уже несколько месяцев заголовки статей ведущих газет и репортажи на телеканалах пестрят фразами «русские это сделали», «русские хакеры взломали…», «Россия вмешалась в президентские выборы в США», «расследование связи кампании Трампа с российскими спецслужбами». В британских, французских и любых СМИ Евросоюза дела обстоят точно также. Что касается украинских средств массовой информации, то их сотрудники регулярно винят РФ в «оккупации», «аннексии», в том, что россияне навязывают Киеву свой язык, музыку, кино, книги и прочее. Чтобы показать, какая Россия «плохая», в Верховной раде каждый день принимаются абсурдные законопроекты по отказу от всего русского: декоммунизация, черные списки фильмов, музыки, книг и артистов, переименование России в Московию, запрет на блины и так далее.

Что касается Прибалтики и Польши, то, как считают эксперты, нагнетание истерии с той стороны идет только ради поддержки ООН и НАТО. Каждый день в СМИ появляются сообщения о том, что, по мнению властей той или иной прибалтийской страны, Россия вот-вот нападет и захватит все вокруг. Так, по последним данным, Литва начала строительство двухметровой стены на границе с РФ — что это, если не нагнетание негатива по отношению к соседям?

«Если политики и СМИ хоть немного поменяют риторику, то это существенно снизит накал страстей, ведь по обе стороны живут обыкновенные люди», — резюмирует собеседник ФАН.

России в последние три года досталось слишком много негативного внимания со стороны Запада, в том числе Прибалтики, и Украины. Проблема лишь в том, что, направляя все мыслимые и немыслимые ресурсы на нагнетание вражды и формирование у общества негативного представления о другой стране в целом, по ту сторону российской границы забывают, что в тех же США, Украине, Германии, Польше и всех, кто громко навязывает обществу состояние антироссийской истерии, образовался вакуум, который и местные власти, и местные журналисты попросту игнорируют.