Володин призвал ПА ОБСЕ создать структуру по борьбе с терроризмом

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Белгад, 5 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал создать в рамках Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ специальный комитет по борьбе с терроризмом и экстремизмом. По его словам, ПА ОБСЕ должна более эффективно решать вопросы противодействия тем вызовам, которые «пришли в каждую европейскую страну, от чего гибнут люди».

По мнению Володина, необходимо более эффективно задействовать международные парламентские структуры для борьбы с терроризмом, для решения вопросов безопасности и борьбы с наркотрафиком. Именно поэтому, как подчеркнул Володин, ПА ОБСЕ необходимо создать специальный комитет, который будет заниматься этими проблемами.

«И мы считаем, что эти вопросы, безусловно, требуют реакции со стороны стран, парламентов, которые входят в эту парламентскую ассамблею», — добавил политик.

В настоящее время делегация Госдумы во главе с Володиным находится с визитом Белграде.

