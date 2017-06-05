ДНР: украинские силовики ведут обстрел Ясиноватой, есть пострадавшие

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Донецк, 5 июня. Украинские силовики открыли артиллерийский огонь по окраинам населенного пункта Ясиноватая, в результате обстрела ранен мирный житель. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ясиноватой.

«В 13:50 начался обстрел Крутой Балки. Ранение получил мирный житель 1951 года рождения, в настоящее время он госпитализирован. Зафиксировано попадание в нежилой дом, в результате чего начался пожар. Обстрел продолжается», — говорится в сообщении.

Напомним, минувшей ночью ВСУ нанесли артиллерийский удар по петровскому району Донецка, в результате чего погибла мирная жительница, а ее восьмилетний сын получил тяжелые ранения.