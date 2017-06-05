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Вашингтон, 5 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал ускорить рассмотрение иммиграционного указа в Верховном суде.

«Министерство юстиции должно запросить в Верховном суде ускоренное рассмотрение смягченного запрета на въезд и добиться более жесткой версии», — цитирует слова американского политика RT.

Напомним, ранее глава США Дональд Трамп призвал покончить с политкорректностью в вопросах безопасности граждан. Недовольство политика связано с очередным терактом в Великобритании.