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Политика
Трамп потребовал ускорить рассмотрение иммиграционного указа

Трамп потребовал ускорить рассмотрение иммиграционного указа

16:04  5 Июня 2017
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Трамп потребовал ускорить рассмотрение иммиграционного указа

Вашингтон, 5 июня. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал ускорить рассмотрение иммиграционного указа в Верховном суде.

«Министерство юстиции должно запросить в Верховном суде ускоренное рассмотрение смягченного запрета на въезд и добиться более жесткой версии», — цитирует слова американского политика RT.

Напомним, ранее глава США Дональд Трамп призвал покончить с политкорректностью в вопросах безопасности граждан. Недовольство политика связано с очередным терактом в Великобритании.

#сша #трамп
Алексей Громов
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