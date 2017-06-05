Стало известно, сколько будет стоить в России топовая версия BMW 5-й серии

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Москва, 5 июня. BMW Group Россия озвучила цену на BMW M550d xDrive — новую спортивную модификацию BMW пятой серии. Как говорится в пресс-релизе, стартовая стоимость очередного представителя линейки автомобилей M Performance составит 4 690 000 рублей.

Так, автомобиль оснащен тормозной системой М Спорт, спортивной подвеской М, автоматической функцией старт/стоп, оснащается интегральным активным рулевым управлением, трехлитровым дизельным двигателем мощностью 400 л.с., который способен разогнать автомобиль до 100 км/ч за 4,4 сек.

Заказы на модель принимаются у официальных дилеров баварской марки уже сейчас.

Напомним, ранее BMW Group Россия назвала цены на обновленные BMW 1-й и 2-й серий, а также BMW M2 купе.