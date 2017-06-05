Ученые определили, какие мужчины живут дольше

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Нью-Йорк, 5 июня. Американские ученые выяснили, от чего зависит продолжительность жизни мужчины. По словам экспертов, этот фактор определяет характер представителей мужского пола.

Выяснилось, что спокойные и добрые мужчины живут гораздо дольше обладателей страстного темперамента. К таким выводам эксперты пришли в ходе исследования пяти тысяч добровольцев. Его результаты показали, что негативные эмоции провоцируют выброс кортизола в крови.

Ученые считают, что избыток кортизола провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также повышает риск инфарктов и инсультов. В определенном возрасте у мужчин подобные гормональные всплески могут быть опасны для жизни. Именно поэтому спокойные мужчины переносят подобные ситуации проще и легче.